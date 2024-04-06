Кардиолог назвал продукты, которые провоцируют атеросклероз

Врач-кардиолог Анастасия Фомичева напомнила, что атеросклероз - это заболевание, при котором в сосудах образуются атеросклеротические бляшки. И некоторые продукты только провоцируют их развитие.

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Медик подчеркнула, что прежде всего необходимо отказаться от жареной пищи. Животные жиры, трансжиры и сахар способствуют повреждению стенок сосудов. Из-за этого холестерин переносит жир в эти места, таким образом формируются атеросклеротические бляшки.

Лучше всего животный жир заменить на растительный. Следует добавить в свой рацион фрукты, овощи, бобовые, крупы. Кроме этого, не стоит забывать про витамины и антиоксиданты. Они способны защитить жиры и белки от окисления, тем самым и спасают клетки от повреждений и возможного развития атеросклероза, пишут "Известия".

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