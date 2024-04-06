Врач объяснил когда больную шею надо греть, а когда — охлаждать

Больная шея — частый спутник тех, кто много работает за компьютером. А ещё неприятные ощущения могут появиться, например, после тренировки в зале. В зависимости от вида боли снимать её нужно разными способами, рассказал врач-невролог, д. м. н. Ринат Богданов. Вот как действовать в конкретных ситуациях.

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Когда боль в шее снимают холодом

Основная причина боли в шее — неправильное положение головы, например, при долгой работе за компьютером. Из-за неестественного наклона возникает неравномерное давление на позвонки, мышцы напрягаются — и возникает боль.

Когда она острая (например, при травме или резком повороте головы), можно использовать холод. Он сужает сосуды — и отёк спадает, отметил Богданов.

Когда нужно греть больную шею

Если боль не проходит (например, мышцы болят на следующий день после тренировки), больное место можно разогреть. Тогда сосуды расширятся, улучшится кровоток, и организм быстрее переработает воспалительные вещества в мышцах.

Подойдут любые разогревающие процедуры — к примеру, баня. Но самый лучший вариант — сухое тепло. Можно использовать старый дедовский метод: разогреть соль на сковороде, завернуть в ткань и приложить к шее, рассказал врач телеканалу «Доктор 24».

Неочевидные причины боли в шее

Иногда шея начинает болеть как будто просто так. Но организм человека — слишком сложный механизм, чтобы в нём что-то «сломалось» ни с того ни с сего. Так что у любой боли в шее есть причина, просто она не всегда очевидная.

Например, её может спровоцировать привычка поваляться на диване или почитать книжку в кровати. Неестественное положение шеи может также вызвать грыжи и протрузии.

Влияет даже поза сна. Если спать на животе, голова и шея долго остаются повёрнутыми в одну сторону, поэтому шейные позвонки скручиваются. От этого может появиться ощущение, что шею как будто продуло.

Даже ортопедическая подушка не всегда спасает. Особенно если выбрать её неправильно. В некоторых ортопедических подушках есть грани разной высоты, и это может плохо сказаться на здоровье шеи.

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