Развеян миф о проявлении болезни Альцгеймера

Утверждения о том, что болезни Альгеймера подвержены только возрастная категория людей является ошибочной, заявила врач-невролог одной из клиник Анна Баженова на форуме «Ученые против мифов». Она подготовила презентацию и собрала ряд фактов, свидетельствующих о том, что этой болезни подвержены люди, которым еще далеко до пенсионного возраста.

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Специалист раскрыла, что возраст первого человека, которому диагностировали этот синдром, составлял всего 49 лет. Этой пациенткой была Августа Детер, которая скончалась в 1906 году в возрасте 55 лет. Вместе с тем, она сообщила, что в 2023 году болезнь Альцгеймера диагностировали 19-летнему гражданину Китая, у которого на протяжении двух лет врачи фиксировали постепенное снижение функций мозг по запоминанию информации.

Баженова подчеркивает, что синдром Альцгеймера не является неизлечимым, поскольку в настоящий момент существуют препараты, способные отчасти помешать этой болезни прогрессировать.

Ранее австралийские ученые выяснили, что в загрязненном воздухе могут присутствовать частицы магнетита, которые провоцируют развитие болезни Альцгеймера. Также удалось узнать, что у жителей районов с высоким уровнем загрязнения воздуха обнаружено огромное количество магнетита в мозге.