Врач разоблачила мифы о пользе малины и меда при ОРВИ

Чай с малиной не способен заменить лекарства при лечении простуды, рассказала основатель и главный врач медицинского центра Everyday Clinic Ольга Жоголева на форуме «Ученые против мифов». По ее словам, в малине действительно содержатся вещества с противовоспалительным эффектом, однако они находятся в листьях. Кроме того, невозможно подсчитать их точную концентрацию, передает корреспондент NEWS.ru слова эксперта.

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При этом она уточнила, что чай с малиной можно использовать в качестве теплого обильного питья, которое необходимо при лечении ОРВИ. Говоря о меде, Жоголева отметила, что он также не является заменой антибиотикам. Он способен облегчить кашель и снизить тяжесть течения простуды, однако существуют риски аллергии и дерматита. Этот продукт также не рекомендован детям до года, уточнила специалист.

Врач также напомнила, что все данные, свидетельствующие об эффективности чеснока при лечении простуды, спорные. По ее словам, он может вызывать раздражение и повреждение кожи и слизистых, в том числе тяжелый аллергический контактный дерматит.

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