Какие народные методы лечения опасны для здоровья

Самолечение может помешать работе профессиональных медиков, а также тормозить процесс выздоровления. Врачи рассказали, от каких народных средств стоит отказаться, чтобы не усугублять проблемы организма.

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Доцент кафедры остеопатии СЗГМУ им. И. И. Мечникова, врач-остеопат, невролог Владимир Белаш предупредил, что в случае, если человек получил травму и ждет приезда медиков, не нужно бездумно принимать лекарства. Он отметил, что даже если их советовали знакомые или препараты рекомендуют в интернете, они могут быть опасны для конкретного человека.

По его словам, может возникнуть атипичная реакция на препарат, клиническая картина будет нечеткой. Все это затруднит постановку диагноза, а значит и дальнейшее лечение.

Заведующий флебологическим отделением, хирург-флеболог Национального медицинского исследовательского центра «Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава России Максим Луценко напомнил о распространенном мнении, что при проблемах со здоровьем стоит избегать физической активности. По его словам, при варикозе вредны именно длительные статические нагрузки.

Так, по словам специалиста, весь день за компьютером или, наоборот, на ногах может быть опасен для организма. Помимо этого, при варикозе не рекомендуется посещение бани или сауны.

Терапевт «Медси» Александр Ковалевский рассказал, что при простудах полезно хождение в душ, поскольку эта процедура помогает смыть продукты интоксикации, выходящие вместе с потом. Он отметил, что слишком горячая вода или горячая баня только повысят температуру тела и усугубят состояние больного.

Терапевт Екатерина Сульдина в свою очередь предостерегла, что популярный в народе метод «лечения» водкой с перцем приведет лишь к опьянению, что никак не способствует выздоровлению. Она добавила, что алкоголь оказывает негативное влияние на организм, а также замедляет выздоровление и увеличивает риск осложнений, вызывает обезвоживание и нарастание интоксикации, а также многократно нагружает печень и поджелудочную железу.

Она подчеркнула, что также очень опасно употребление алкоголя одновременно с приемом жаропонижающих, антибиотиков, противокашлевых и других препаратов.

Терапевт Анна Корсакова раскритиковала еще один популярный метод лечения — закапывать в нос луковый сок при насморке. По ее словам, при простуде слизистая уже и так воспалена, а сок разъест ее еще сильнее, что может вызвать ожог.

Вместо этого, по словам медика, лучше есть лук в сыром виде. При некоторых заболеваниях ЖКТ растение противопоказано, в этом случае его просто можно нарезать в том помещении, где находится больной.

Врач-терапевт «Медси» Андрей Каштанов предостерег от использования грелки или горячих ванн при возникновении сильно выраженных болей в области живота. Он отметил, что нагревание участка тела способствует ускорению кровообращения, что в свою очередь ускоряет развитие заболевания. Эти действия также могут показать неточную клиническую картину специалистам.

Терапевт Кристина Панкова рекомендовала отказаться от идеи положить под язык что-то кислое, чтобы избавиться от тошноты. Медик подчеркнула, что цитрусовые повышают кислотность в желудке, что может спровоцировать очередной приступ.

Вместо этого, по ее словам, необходимо воздержаться от еды на пару суток, а потом включать в рацион не более 200 миллилитров в день куриного или овощного бульона с отварным рисом и белыми сухарями без добавок. Постепенно в меню можно добавлять небольшие объемы мягкой пищи, сообщают «Известия».

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