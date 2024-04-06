Опасные последствия уринотерапии

Попытка лечения заболеваний при помощи уринотерапии может привести к инфекциям и обезвоживанию, считает аллерголог-иммунолог кандидат медицинских наук Ольга Жоголева. На форуме «Ученые против мифов» она заявила, что метод лечения собственной мочой является антинаучным и не имеет ни одного доказательства пользы, передает корреспондент NEWS.ru.

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По словам специалиста, в составе мочи могут содержаться бактерии, которые способствуют развитию инфекций. Данный вид экскрементов богат продуктами жизнедеятельности человека, от которых организм старается избавиться, отметила врач. Она добавила, что в состав мочи входят азот, калий, натрий, магний, кальций, фосфаты и другие минеральные вещества, при их употреблении повторно создаются условия для обезвоживания и дополнительная нагрузка на мочевыделительную систему, которой вновь придется их фильтровать.

Ранее терапевт Ольга Чиркова заявила, что изменение цвета мочи может говорить о тяжелых заболеваниях. По ее словам, моча темно-вишневого цвета может говорить о поражении организма тяжелой инфекцией, а почти бесцветные выделения сигнализируют о нарушении работы почек или диабете.

Нормальная жидкость имеет соломенно-желтый цвет и почти не имеет запаха. Если моча пенится, то в ней может быть белок, которого в норме быть не должно. Эритроциты и гемоглобин в моче могут быть признаком мочекаменной болезни, воспаления мочевыделительной системы, гипертрофии простаты и опухолей, а мутная моча может быть признаком воспаления.