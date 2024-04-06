Перечислены продукты, провоцирующие появление акне

В молоке содержатся андрогены, что, в свою очередь, может усилить воспаление и количество высыпаний при акне, об этом «Газете.Ru» рассказал врач-дерматолог медицинской компании СберЗдоровье Андрей Кузнецов.

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Акне — это заболевание сальных желез, которое развивается на фоне повышения уровня андрогенов — мужских половых гормонов. Сальные железы начинают производить больше кожного секрета чем нужно, что приводит к размножению бактерий Cutibacterium acnes, воспалению самих желез и, как следствие, к высыпаниям на коже.

«Некоторые исследования выявили связь акне с употреблением большого количества молочных продуктов и сладкого. В молоке содержатся андрогены, что, в свою очередь, может усилить воспаление и количество высыпаний при акне, а мучное и сладкое – продукты с высоким гликемическим индексом – увеличивают выработку инсулина и инсулиноподобного фактора роста, которые могут повышать выработку кожного сала и приводить к развитию воспаления на коже», – объяснил Кузнецов.

По его словам, при лечении акне нет необходимости соблюдать жесткую диету и ограничивать себя в привычной пище, так как продукты могут лишь опосредованно влиять на появление новых высыпаний.