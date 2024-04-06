Как распознать и вылечить сезонную аллергию?

Межсезонье – непростое время для многих людей. Начинают цвести растения, а непереносимость пыльцы – один из самых частых видов аллергии, передает «МИР 24» Алексей Жидких.

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У Ярослава Кучерихина насморк, першит в горле. Похоже на аллергию. Точный диагноз поможет установить прик-тест: на кожу наносят различные аллергены и смотрят, где покраснеет. В данном случае под цифрой два раствор пыльцы березы. От нее чаще всего и страдают весной чувствительные люди.

Также наиболее агрессивны для центральной полосы ольха, клен. Беда в том, что симптомы поллиноза – повышенной чувствительности к пыльце растений – очень похожи на симптомы гриппа и ОРВИ. Многие приходят к аллергологу только после того, когда начинают страдать насморком, чиханием и слезотечением в течение уже не двух недель, а нескольких месяцев.

«Симптомы пыльцевой аллергии действительно могут быть похожи, поэтому часто в течение нескольких лет наши пациенты считают, что болеют ОРВИ, и лечатся у лор-врача. Для наших пациентов характерны еще зуд век, слезотечение», – рассказала руководитель отделения иммунопатологии клиники ФГБУ «ГНЦ «Институт иммунологии» ФМБА России Елена Латышева.

По статистике, число аллергиков с каждым годом растет. Таким образом, увеличивается генетический груз нации, то есть наследственно обусловленная патология, утверждают эксперты.

«Это связано прежде всего с экологической обстановкой, с увеличением нагрузки на иммунную систему пищевыми продуктами, которые богаты консервантами, это стрессовый фактор», – рассказала заведующая консультативно-диагностическим отделением центра аллергологии и иммунологии ГКБ №52 Елена Бобрикова.

Солнечная теплая погода, легкий ветерок – это и есть самая страшная погода для аллергиков. Деревья выделяют очень много пыльцы, а ветер все разносит на сотни километров. Врачи советуют в это время меньше гулять, женщинам желательно отказаться от косметики – в этом случае пыльца растений не будет прилипать к лицу. Надо чаще умываться и принимать душ, чтобы смыть аллергены с кожи и волос. Но главное – профилактика.

«Существуют современные принципы лечения: например, введение ослабленных доз аллергенов, чтобы человек привык к этому аллергическому фактору. В дальнейшем, когда он столкнется с настоящей аллергией, организм уже не будет реагировать так бурно», – рассказал оториноларинголог высшей категории, доктор медицинских наук Валерий Свистушкин.

Чтобы облегчить симптомы аллергии, врачи рекомендуют включить в свой весенний рацион фрукты и овощи с низким содержанием гистамина: бананы, дыня, виноград, шпинат, брокколи, цветная капуста, мясо с низким содержанием жира, рыбу, злаки и бобовые.

Важно помнить, аллергия – это заболевание, а не просто чих и зуд. К отечной слизистой легко цепляются вирусы. Если это не лечить, последствия для здоровья могут быть очень тяжелыми.

«Это угроза серьезных заболеваний, которые в дальнейшем могут развиться. Самой частой угрозой является бронхиальная астма», – рассказал оториноларинголог высшей категории, доктор медицинских наук Валерий Свистушкин.

Медики напоминают: чем дольше тянуть, тем большее количество аллергенов вовлекаются в заболевание и тем сложнее дальше с этой мультиаллергией бороться.