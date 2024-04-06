Правда ли, что появился новый смертоносный вид туберкулеза

Как сообщил телеграм-канал, количество заболевших в Америке побило антирекорд 10-летней давности. Аналогичная проблема есть и в Великобритании. По его информации, новый вид туберкулёза в несколько раз опаснее и смертоноснее обычного.

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Рассказываем, действительно ли появился особо опасный вид туберкулёза и есть ли опасность для России.

Что за новый вид туберкулёза

Впервые о ситуации с туберкулёзом в Британии Mash написал 14 марта. В публикации говорилось, что в стране обнаружили «новый смертоносный вирус-мутант», который «массово заражает людей». Якобы новый штамм «передаётся бессимптомно» — безо всякого кашля, просто при дыхании. А исследования показали, что он стал в несколько раз опаснее.

Позднее этот же канал сослался на Центр по контролю и профилактике заболеваний США и выдал, что «гиперсмертоносная версия туберкулёза» захватила 40 из 50 американских штатов. Виноваты в этом якобы «мигранты, бомжи и туристы из Великобритании».

Как обстоят дела на самом деле

Никакого «вируса туберкулёза» быть не может, потому что туберкулёз — это не вирусное, а бактериальное заболевание. Его вызывает определённый вид бактерий — палочка Коха, напомнила доктор биологических наук, профессор школы системной биологии в Университете Джорджа Мейсона Анча Баранова.

Она рассказала, что в Британии заинтересовались исследованием, которое проводили учёные из Амстердама. Они обследовали 600 000 человек из Африки и Азии и выявили почти у 2000 из них туберкулёз. Внимание британских учёных это исследование привлекло, потому что оказалось, что у большинства инфицированных не было симптомов туберкулёза, в том числе самого главного — кашля.

Центры по контролю и профилактике заболеваний США в свою очередь сообщали, что в Штатах растёт заболеваемость туберкулёзом с 2020 года. Эксперты связали это с негативным влиянием пандемии коронавируса на всю сферу здравоохранения.

В 2023 году в США выявили почти на 1300 случаев туберкулёза больше по сравнению с 2022 годом. Заболеваемость выросла в 40 из 50 штатов. При этом в 85% случаев речь идёт про обострение хронической формы туберкулёза. На самом деле заболеваемость туберкулёзом в США — одна из самых низких в мире, сказано в отчёте.

Есть ли опасность для россиян

В отчётах речь идёт о новых штаммах туберкулёза, которые устойчивы к различным современным препаратам, рассказал «Известиям» врач — аллерголог-иммунолог, инфекционист Георгий Викулов.

По его словам, это давняя проблема, каких-то предпосылок к тому, что инфекция угрожает России, нет, отмечал врач.

По его словам, российские медики хорошо знакомы с туберкулёзной инфекцией. В стране есть своя инфекционная служба и санитарный щит.

Новые штаммы туберкулёзной палочки появляются каждый год, как раз из-за устойчивости к противотуберкулёзным препаратам, говорил агентству «Москва» врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский.

По его словам, «ситуация слишком раздута и какого-то чрезвычайного происшествия не происходит».

Вообще вокруг туберкулёза до сих пор существует множество мифов. «Секрет» собрал самые распространённые из них.

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