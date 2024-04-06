Назван свособ обнаружить опасный поток слизи у себя в горле

Этот синдром развивается из-за раздражения слизистой оболочки задней стенки глотки и гортани. Человек ощущает скопление слизи, которую постоянно нужно либо сплёвывать, либо глотать. Почему развивается такое состояние, как оно проявляется и как его самому обнаружить, рассказал врач-оториноларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

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Причины постназального затёка

По словам эксперта, постназальный затёк — не жизнеугрожающее состояние, но оно изматывает морально и может «сводить с ума». Среди причин развития синдрома он назвал:

воспаление околоносовых пазух; непролеченные и недолеченные аденоиды; полипы полости носа; аллергию.

Симптомы

Слизь в случае постназального затёка постоянно раздражает заднюю стенку глотки и человек вынужден её отхаркивать или глотать. А если она ещё и вязкая, то её приходится подтягивать. Последнее сопровождается неприятным звуком.

Самодиагностика

Медик посоветовал тем, кто подозревает у себя постназальный затёк, провести самодиагностику. Для этого нужно сглотнуть слюну, а потом посветить вглубь рта фонариком. Если по задней стенке глотки будет постоянно стекать слизь, то это оно. Но потом важно обратиться к врачу, чтобы специалист нашёл причину скопления слизи.

С домашним лечением лучше не экспериментировать, особенно с народными средствами. Здесь «Секрет» рассказал, почему банки, горчичники и ингаляции над картошкой только вредят.