Кто в России имеет право на бесплатные лекарства и как их получить

В России 26,5 миллиона человек имеют право на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание, но 10 миллионов из них отказались от этой услуги. Такие данные привел в своем отчете Минздрав. Главными причинами отказа стали сложности в получении льготных препаратов и желание заменить их на деньги. «Парламентская газета» разбиралась, кто имеет право на льготный рецепт и как его оформить.

Три причины отказов

В 2021 году в России заработал Федеральный регистр, в который заносят сведения о тех, кто имеет право на обеспечение лекарствами, медицинскими изделиями и лечебным питанием за счет федерального и региональных бюджетов. Как следует из ведомственного отчета о развитии конкуренции в сфере здравоохранения за 2023 год, сейчас в нем числятся 26,5 миллиона человек. 10 миллионов льготников отказались от получения этой социальной услуги.

Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев назвал три основные причины этого явления. Первая — это желание получить вместо лекарств деньги:

«Речь идет о социальном пакете, на который по ФЗ-178 имеют право все инвалиды. Там есть выбор: или человек оставляет за собой льготы в натуральном виде, то есть право на бесплатные лекарства и проезд, санаторно-курортное обеспечение, или он выбирает ежемесячную выплату. По понятным причинам преобладает желание получить деньги. Инвалид считает, что он не болен чем-то серьезным, что требовало бы постоянной лекарственной терапии. Соответственно, люди ради этих денег отказываются от соцпакета — полностью или частично».

Вторая причина связана со сложностью в получении льготных препаратов: непросто записаться к врачу, не всегда они есть в наличии в аптеке, иногда требуют пройти врачебную комиссию, еще какие-то согласования. Люди не хотят ходить по коридорам и отказываются от соцпакета, рассчитывая справиться самостоятельно. Хотя часто лекарства стоят намного дороже, чем ежемесячная выплата.

Третья причина — лакуны в законодательстве, которыми пользуются некоторые льготники.

«Отказавшись от соцпакета в пользу денежной выплаты, они потом идут и требуют обеспечить их лекарствами на основании другого нормативного документа — 890-го постановления Правительства. А там источник финансирования — региональный бюджет, а не федеральный. То есть они и выплату получают, и требуют эти лекарства по другой системе льготного лекарственного обеспечения», — рассказал Юрий Жулев.

Хотя, по его словам, ряд регионов уже делают все возможное, чтобы перекрыть такую «утечку».

В отчете Минздрава говорится, что Федеральный регистр дополняется. Это позволит детально проанализировать сведения о льготном обеспечении нуждающихся. К 2025 году во всех регионах планируется внедрить систему возмещения стоимости лекарств, если на это выделят достаточно средств. К концу прошлого года она действовала только в десяти пилотных регионах.

Медикаменты от частников

В России, обложенной санкциями, поставили задачу к концу 2023 года заместить на отечественные аналоги не менее 60 процентов лекарственных средств. По факту до плановых показателей немного не дотянули. На конец марта в России зарегистрировано почти 16,5 тысячи торговых наименований препаратов, почти 13 тысяч из которых потенциально могут быть признаны взаимозаменяемыми, но реально оформлены только 9,5 тысячи.

Снабжением больниц и аптек в основном занимаются частные компании — их более 17,3 тысячи из почти 19,9 тысячи существующих на рынке. По этому маркеру план перевыполнен: вместо ожидаемой доли частного сектора в 70 процентов она составляет 87,3 процента, следует из данных Минздрава.

Федеральные и региональные льготники

Список тех, кто может получить бесплатные лекарства, медицинские изделия и спецпитание, обширен. В него входят федеральные льготники:

участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, ветераны боевых действий, люди, пострадавшие от радиации вследствие аварий и ядерных испытаний, Герои СССР и России, Герои Социалистического Труда, полные кавалеры ордена Славы и ордена Трудовой Славы, родители и жены погибших военнослужащих, малочисленные народы Севера, инвалиды I группы, неработающие инвалиды II группы, дети-инвалиды в возрасте до 18 лет, дети первых трех лет жизни, а также дети из многодетных семей в возрасте до 6 лет.

Кроме того, есть региональные льготники, список которых формируют сами субъекты. Лекарства выдают им бесплатно или со скидкой 50 процентов. Среди них — пенсионеры, получающие минимальную пенсию по старости, инвалидности или по случаю потери кормильца, работающие инвалиды второй группы, безработные инвалиды третьей группы, ликвидаторы чернобыльской катастрофы.

Бесплатные медикаменты положены тем, кто страдает рядом заболеваний. Среди них: онкология, диабет, сифилис, лепра, шизофрения и эпилепсия — всего более 30 диагнозов. Они могут получать только препараты, необходимые для лечения определенного симптома, болезни или состояния.

Полный перечень льготников можно найти на портале госуслуг.

За рецептом — в поликлинику

Получить лекарство бесплатно или со скидкой можно только по рецепту врача. За ним нужно обратиться в поликлинику. На прием неплохо захватить заключения и результаты анализов, подтверждающие диагноз, в противном случае их назначит доктор.

После того как человека внесут в регистр в качестве льготника, можно идти к врачу за рецептом. Это специальный бланк, который может заполнить как терапевт, так и узкий специалист. Максимальный срок действия рецепта составляет 180 дней, после чего нужен новый.

Получают льготные лекарства в социальных аптеках. Их список можно узнать на сайте регионального минздрава или у врача, выписавшего рецепт. Если нужного медикамента нет в продаже, его можно заказать.

Если же лекарство нужно срочно, то можно купить его самому, а затем, предъявив чек и рецепт, потребовать в региональном минздраве компенсацию.