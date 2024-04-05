Метеозависимым приготовиться: график магнитных бурь на апрель

Астрономы рассказали, ждать ли в этом месяце геомагнитных возмущений. Лаборатория Солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ представила прогноз магнитных бурь на апрель. Согласно данным специалистов, на протяжении почти всего месяца геомагнитный фон будет оставаться "спокойным". Это отчетливо показывает график.

© Лаборатория Солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ/ Скрин

Однако в самом конце этого месяца и начале мая графики станут "оранжевыми". Возмущения в магнитосферы Земли начнутся 30 числа и будут длиться три дня подряд.