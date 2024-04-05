Врач перечислила возможные причины боли во время секса

Болезненные ощущения во время секса — довольно частая проблема, которая всегда сказывается на отношениях, если не заняться ее решением. Мы поговорили с врачом-гинекологом Дайвой Пикаускайте, которая рассказала, в чем могут быть причины дискомфорта во время близости.

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Частые причины боли, о которых вы не подозреваете

Гинеколог поясняет, что боль при половом акте называется диспареунией. Она может ощущаться непосредственно до, во время или после полового акта.

Причины возникновения диспареунии условно можно разделить на три части:

1. Органическая диспареуния

«Она выражена отклонением матки к задней стенке таза, что является одним из нормальных положений матки в малом тазу, но может быть причиной болей при половом контакте», — говорит гинеколог.

Острые и хронические воспалительные процессы малого таза и гениталий, приводящие к серьезному дискомфорту:

Генитальный герпес.

Папиломавирусная инфекция половых органов.

Эндометриоз.

Миома матки.

Варикозное расширение сосудов малого таза.

Спаечный процесс в малом тазу.

Атрофические процессы во влагалище.

Рубцовые изменения промежности (например, после родов).

Цистит, уретрит.

Колит, синдром раздраженного кишечника.

2. Психогенная диспареуния, психосоматическая психогенная диспареуния

Гинеколог: «Здесь мы имеем дело с психологическими причинами: психологические травмы, депрессия, тревожные состояния, стресс, проблемы в личной жизни».

3. Смешанная диспареуния

«Например, когда на травму промежности во время родов накладывается тревога о новорожденном малыше», — поясняет Дайва.

Выявление причин диспареунии довольно сложное, поэтому начинать надо с визита к гинекологу и ультразвукового исследования органов малого таза.