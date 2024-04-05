Сладкая еда оказалась причиной обострения недугов мочевыводящих путей

Людям с болезнями мочевыводящих путей не стоит серьезно увлекаться употреблением сладкой пищи.

Злоупотребление сладкими напитками и продуктами ведет к обострению проблем со здоровьем у людей, которые имеют у себя болезни мочевыводящих путей.

Как пояснила специалист в сфере акушерства и гинекологии Раджвиндер Хасрия, наиболее часто у людей наблюдается по данной части цистит и пиелонефрит.

Частое употребление сладкой пищи увеличивает риск размножения патогенных микроорганизмов, например, кишечной палочки, а также эпидермального стафилококка.

Именно эти возбудители негативно действуют на все мочевыводящие пути в организме.

Инфекции наблюдаются именно в верхних и нижних мочевых путях. У женщин и мужчин болезни различаются, но чувствительность к воспалениям зависит всегда от индивидуальных показателей здоровья у человека.