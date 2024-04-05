Онколог перечислил четыре условия здоровья простаты

Для профилактики простатита достаточно соблюдать несколько простых правил, рассказал онколог Сергей Пикулин. Четыре условия здоровья простаты он перечислил в беседе с News.ru.

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По словам Пикулина, для мужского здоровья важна не только активная сексуальная жизнь.

«Главная профилактика простатита — бег, плавание, упражнение Кегеля и регулярная половая жизнь», — сказал Пикулин.

Ранее уролог Алексей Игнатьев заявил, что если не лечить воспаление простаты, со временем процесс станет хроническим и может спровоцировать опасные осложнения. Поэтому, по его словам, важно замечать и не игнорировать ранние симптомы болезни.

До этого эксперты компании, занимающейся продажей игрушек для взрослых, также посоветовали мужчинам делать упражнения Кегеля. Специалисты объяснили, что напряжение мышц тазового дна помогает улучшить кровообращение и предотвратить преждевременную эякуляцию.