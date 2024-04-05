В Бразилии открыли новый завод по производству лекарств для лечения гемофилии

Правительство Бразилии открыло новый завод по производству лекарств для лечения гемофилии. Предприятие расположено в городе Гояна, штат Пернамбуку. Об этом сообщает Brasil 247, партнер сети TV BRICS.

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Завод имеет производственную мощность для изготовления 1,2 млрд единиц Hemo-8r, профилактического препарата с рекомбинантным фактором восемь, используемого для лечения гемофилии типа А.

Присутствовавший на церемонии открытия завода президент страны Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что предприятие является частью стратегии правительства по развитию здравоохранения и обеспечению самодостаточности страны в производстве лекарств.

«Наша цель – расширить национальное производство приоритетной продукции для Единой системы здравоохранения, а также снизить зависимость от иностранных поставок в этой отрасли»

По прогнозу Минздрава Бразилии, новый завод заработает на полную мощность с 2025 года и будет заниматься дистрибуцией лекарств. Предприятие сможет обеспечить препаратами 100 процентов пациентов штата Пернамбуку.

Гемофилия типа A – это самая распространенная форма заболевания. Она встречается в 70 процентов случаев. В Бразилии около 15 000 человек проходят лечение от этого генетического заболевания, влияющего на свертываемость крови. Препарат Hemo-8r является альтернативой препаратам, полученным из крови и плазмы.