Зафиксированы 20 смертельных случаев из-за известного препарата для похудения

Препарат для диабетиков стал популярным во многом благодаря шоу-бизнесу: фантастически преобразившие звезды, например, Келли Осборн, открыто говорили, что сбросили вес благодаря «Оземпику». Впрочем, со временем выяснилось, что у лекарства есть жуткие побочные действия. Дана Борисова, которая подсадила на препарат и свою дочь, к слову, даже попала в больницу. Но ей, надо признать, еще повезло. Daily Mail пишет, что Великобритании выявили уже 20 случаев смертей, вероятно, связанных с употреблением лекарства.

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Сегодня специалисты обратились к нации с предупреждением. Но не отказаться от препарата совсем, а быть осторожнее. Тэм Фрай, председатель Национального форума по борьбе с ожирением, объяснил, что «Оземпик» прекрасен, но только если используется в соответствии с рекомендациями.

«Люди, которые покупают его либо без рецепта, либо онлайн просто для того, чтобы чуть-чуть похудеть, и без рецепта, подвергают себя риску — и этот риск может быть фатальным», — цитирует эксперта издание.

К тому же сейчас существует масса дешевых аналогов и подделок «Оземпика», которые, разумеется, опасны. Один из пациентов в коме, который использовал препарат, как раз «сэкономил».

Согласно исследованиям, 13 из 20 погибших — мужчины. Официальные причины смерти — остановка сердца, передозировка, рак, самоубийство, а еще восемь неизвестны. И все они, считают врачи, связаны с употреблением препарата. Один пациент умер из-за кетоза — состояния, когда организм для получения энергии «сжирает» жир вместо глюкозы. Другая больная попала в больницу из-за острого желудочно-кишечного заболевания.

Примечательно, что к прямому назначению препарата — понижению сахара, стимулировании инсулина и снижению аппетита у диабетиков — тоже есть вопросы. Пациент с таким диагнозом покончил жизнь самоубийством, и его семья считает, что виной всему — «Оземпик». Сестра больного говорила, что последнее время он был одержим снижением веса.

Снимать с продажи препарат, впрочем, пока не планируют. Статистика по смертям из-за препарата хоть и заставляет задуматься, но пока не показательна. Кроме того, во многих странах ожирение, особенно вызванное диабетом, — огромная проблема. А большинству пациентов препарат действительно помогает. А тем, кто просто хочет сбросить несколько лишних килограммов, специалисты советуют взять себя в руки и есть поменьше. Это гораздо безопаснее. В противном случае недовольным своим весом нужно обязательно сходить к врачу, чтобы тот выписал рецепт — в случае необходимости.