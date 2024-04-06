Признаки развивающейся депрессии могут включать нарушения аппетита и режима сна, а также снижение уверенности в себе и чувство вины. Все эти симптомы требуют внимания, если наблюдаются в течение не менее двух недель, сообщил ТАСС эксперт Центра компетенций НТИ "Бионическая инженерия в медицине", специалист Международного научно-образовательного центра нейропсихиатрии (МНОЦН) СамГМУ, врач-психиатр Рамиль Ширьязданов.

© Unsplash

Сигнализировать о депрессии может появление устойчивого подавленного настроения, которое не поддается коррекции с помощью привычных, радующих человека вещей - к примеру, еды или хобби, пояснил он.

"Депрессию от ситуативной грусти отличает устойчивый характер и трудность коррекции внешними событиями. Человек без видимой причины перестает заниматься многолетним хобби, не испытывает приятных ощущений при употреблении вкусной пищи. Кроме того, к симптомам депрессии относятся снижение уверенности в себе, приписывание себе вины, мысли о нанесении самоповреждений, нарушения сна и изменения аппетита. При депрессии эти симптомы наблюдаются не менее двух недель", - сказал Ширьязданов.

Тесты для выявления симптомов

Выявлению признаков депрессии посвящены тесты, разработанные психологами, которые в том числе можно найти в интернете. Среди них - шкала депрессии Бека, шкала Центра эпидемиологических исследований для выявления клинической депрессии (CES-D, переведена специалистами МНОЦН СамГМУ на русский язык), которую пациенты могут заполнять самостоятельно, а также Госпитальная шкала тревоги и депрессии (HADS). Они не подтверждают диагноз, но могут стать инструментами, помогающими выявить проблему, считает эксперт.

"В нашем центре переведена и адаптирована Шкала оценки суицидального риска (RASS), которая поможет определить вероятность проявления суицидального поведения. Высокий суицидальный риск - веский повод обратиться за помощью к психиатру. Если на основании психического состояния и результатов тестов возникает подозрение, что вы или ваш близкий страдаете депрессией, необходимо обратиться к врачу-психиатру, чтобы он смог подтвердить или исключить диагноз и порекомендовать обоснованный вид помощи", - уточнил он.

Взвешенная оценка своих сил

Клинический психолог МНОЦН СамГМУ Анна Яшихина в свою очередь отметила, что профилактике депрессии способствует поддержание здорового режима питания и сна, отказ от вредных привычек и физическая нагрузка.

"Научитесь распознавать предел своих возможностей [в работе и других сферах жизни] и не стесняйтесь обращаться за помощью", - посоветовала она.