Психиатр перечислил опасные психологические симптомы, требующие помощи врача

Если у человека в депрессии от двух недель и дольше наблюдается плохое настроение, мрачные мысли, присутствует нарушение аппетита и расстройство сна, ему необходима помощь врача, рассказала в эфире радиостанции «Говорит Москва» психиатр Виктория Читлова. По ее словам, замедление мыслительной деятельности и забывчивость также являются опасными симптомами.

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[Симптомы] при депрессии, когда нужно обратиться к врачу: грустное настроение ежедневное, как минимум на протяжении двух недель, также не менее двух недель на ежедневной основе у человека может быть нарушен сон, он либо ухудшается, либо его становится больше — человек сонлив, вялый, разбит или усталый. У человека нарушается аппетит, он либо поправляется, либо худеет, он тяжелее думает, у него выпадают слова из памяти, забывает все быстро, — сказала психиатр.

Эксперт добавила, что в таком состоянии человек не может сосредоточиться на выполнении рутинных дел, возникает апатия, отсутствие желания деятельности. Кроме того, по ее словам, человек прокручивает в голове мрачные мысли, в частности такие: «либо мир плохой, либо я плохой».

Специалист пояснила, что депрессия является биологически обусловленным синдромом, типа гастрита или язвы желудка, имеющим под собой спектр изменений в тканях мозга. Читлова указала, что причиной недуга может быть стресс или генетическая предрасположенность.

Ранее терапевт Анастасия Тимощенко рассказала, что весной обостряются проблемы с ЖКТ (гастрит, симптомы язвы желудка), психические заболевания, а также аллергические реакции. Она отметила, что в это время года человеческий организм также подвержен ОРВИ на фоне ослабленного иммунитета.