Врач объяснил, почему водителям нельзя пить корвалол

Некоторые популярные среди водителей-сердечников препараты принимать не следует, среди таких — корвалол.

Кандидат медицинских наук, кардиолог и терапевт Иван Степаненко рассказал, что в состав корвалола входит вещество фенобарбитал, которое обладает снотворным эффектом.

Как пишет «Газета.Ru» , препарат, по большому счету, не является кардиологическим, а относится к седативным средствам. Помимо сонливости прием подобных лекарств может вызывать снижение концентрации внимания, потому их нельзя употреблять перед поездкой за рулем.

Ранее "СП" писала, что во Всемирный день витамина С, врач-эндокринолог Наталия Тананакина рассказала о том, кому стоит ограничить его употребление.