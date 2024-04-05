Врач предупредил о возможности заразиться гельминтами при работе в огороде

Работая на огороде, можно заразиться гельминтами через грунт, предупреждают врачи. Для человека особенно опасны круглые черви-токсокары, рассказала «Клопс» калининградский терапевт Яна Белоусова.

В почву личинки попадают вместе с экскрементами бродячих собак и кошек.

«Яйца паразитов могут достаточно долго жить в земле — в среднем до года. Они находятся в режиме ожидания, дозревают и ждут подселения. Часто именно с немытых рук личинки попадают в рот человека и далее мигрируют по организму», — объяснила доктор.

Личинки токсокар вылупляются из яиц в тонком кишечнике. Далее они проникают в кровоток через слизистую оболочку, заражают печень, правую половину сердца и лёгочную артерию. Оседают паразиты в местах, где размеры кровотока так малы, что не пропускают их далее. Обычно личинки закрепляются в печени, почках, лёгких, поджелудочной и щитовидной железе, а также в лимфатических узлах. Реже их находят в глазных яблоках и мозге.

Глисты поражают мышцы и жизненно важные органы своих хозяев. Но нередко внешне это сначала никак не проявляется.

«Паразиты хорошо приспосабливаются... Иммунитет постоянно борется с захватчиками, поэтому часто заболевание — токсокароз — протекает бессимптомно», — предупредила терапевт.

Инкубационный период определить сложно. Считается, что он может занимать несколько лет. Пациенты с токсокарозом часто жалуются на боли в животе и тошноту. Из-за присутствия паразитов в организме могут развиться одышка, кашель, першение в горле. Заболевание порой провоцирует аллергические реакции в виде заложенности носа и кожных высыпаний.

«Выявить токсокар и других паразитов помогает анализ крови на титр антител. Показатель значений будет говорить о наличии гельминтов. Соответственно, чем он выше, ... тем активнее происходит патологический процесс в организме», — подытожила Яна Белоусова.

Доктор рассказал, какие анализы нужно сдать, чтобы провериться на глистов.