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«Срочно к врачу»: названы первые симптомы рака полости рта

Язвы, жжение и зуд могут быть признаками злокачественной опухоли ротовой полости, сообщил NEWS.ru онколог Евгений Черемушкин. По его словам, при обнаружении данных симптомов необходимо как можно скорее обратиться к специалисту.

Названы первые симптомы рака полости рта
© РИА Новости
Первые признаки злокачественной опухоли ротовой полости всегда видны. Когда во рту появляется новообразование, как бугорочек, язвочка, непонятная белая ткань, которая называется лейкоплакия, жжение, зуд, неприятные ощущения во рту, кровоточивость — это симптомы, с которыми надо срочно обращаться к врачу, — сказал доктор.

Ранее онкохирург и химиотерапевт Антон Иванов заявил, что охриплость, изменение тона голоса и дискомфорт в горле могут означать развитие рака голосовых связок. Он добавил, что любые длительные изменения в голосе могут говорить о появлении болезни.

Дисплазия в виде красных или белых бляшек на слизистой также, как правило, является сигналом для проведения обследования, добавил врач. При ларингоскопии — обследовании, позволяющем изучить состояние голосовых связок, можно увидеть предраковые изменения.

До этого нутрициолог Магомедтагир Ибрагимов сообщил, что яблоки обладают множеством уникальных свойств, в том числе защищают от рака толстой кишки. Специалист отметил, что в этом фрукте содержится пектин, который улучшает микрофлору кишечника.

Болезни и лекарства
Антон Иванов