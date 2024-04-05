Названы первые симптомы рака полости рта

Язвы, жжение и зуд могут быть признаками злокачественной опухоли ротовой полости, сообщил NEWS.ru онколог Евгений Черемушкин. По его словам, при обнаружении данных симптомов необходимо как можно скорее обратиться к специалисту.

Первые признаки злокачественной опухоли ротовой полости всегда видны. Когда во рту появляется новообразование, как бугорочек, язвочка, непонятная белая ткань, которая называется лейкоплакия, жжение, зуд, неприятные ощущения во рту, кровоточивость — это симптомы, с которыми надо срочно обращаться к врачу, — сказал доктор.

Ранее онкохирург и химиотерапевт Антон Иванов заявил, что охриплость, изменение тона голоса и дискомфорт в горле могут означать развитие рака голосовых связок. Он добавил, что любые длительные изменения в голосе могут говорить о появлении болезни.

Дисплазия в виде красных или белых бляшек на слизистой также, как правило, является сигналом для проведения обследования, добавил врач. При ларингоскопии — обследовании, позволяющем изучить состояние голосовых связок, можно увидеть предраковые изменения.

До этого нутрициолог Магомедтагир Ибрагимов сообщил, что яблоки обладают множеством уникальных свойств, в том числе защищают от рака толстой кишки. Специалист отметил, что в этом фрукте содержится пектин, который улучшает микрофлору кишечника.