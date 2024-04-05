Терапевт назвала главную ошибку, совершаемую россиянами весной

Весной нельзя резко менять гардероб, отказываясь от курток, шапок и шарфов, рассказала NEWS.ru терапевт Кристина Заплавнова. Она отметила, что данная ошибка чревата частыми ОРВИ в данное время года. По ее словам, погода в этот период отличается нестабильностью и перепадами температур.

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Весенняя погода очень нестабильна, часты перепады температур, что чревато ОРВИ и другими заболеваниями в этот период из-за того, что люди снимают куртки, шапки, шарфы. Чтоб избежать простуд, снимать одежду нужно постепенно. Если вы ездите на работу по утрам и возвращаетесь вечером, смотрите погоду за час-два до выхода, т. к. воздух с ночи холодный. Особенно касается это людей, кто подвержен заболеваниям уха, горла, носа и легких, — добавила Заплавнова.

Эксперт подчеркнула: при температуре выше +10 градусов по Цельсию под плащ или куртку допустимо надеть вместо кофты футболку или поло. Медик напомнила: весной лучше выбирать модели верхней одежды с длинными рукавами, а не «укороченные».

Выбирайте модели верхней одежды и футболок с кофтами не укороченные, которые сейчас в моде, это очень опасно. Весной врачи часто наблюдают иммунодефицит. Поэтому рекомендую восстанавливать микро- и макроэлементы, витамины, дефициты железа, фолиевой кислоты заранее, — подытожила Заплавнова.

Терапевт Ольга Козлова ранее предупредила, что затяжной кашель может указывать на такие заболевания, как туберкулез, пневмония или сердечная недостаточность. Врач отметила, что если кашель продолжается от трех недель до трех месяцев, то лучше как можно скорее обратиться за медицинской помощью.