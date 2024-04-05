Врач рассказал, как вернуть отобранные диабетом годы жизни

Сахарный диабет второго типа отнимает до 14 лет жизни, заявил в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале врач-кардиолог Герман Гандельман.

Он отметил, что заболевание является одной из главных причин слепоты, одной из частых причин инсультов, инфарктов и гангрены, приводит к почечной недостаточности. Поэтому важно соблюдать рекомендации, которые помогут продлить жизнь.

В первую очередь, по его словам, необходимо принимать сахароснижающие лекарственные препараты. Клинически доказано, что это продлевает жизнь минимум на шесть лет. Основной причиной заболевания является ожирение, поэтому важно снизить вес до нормы. Это, отметил врач, добавит к жизни еще не менее четырех лет.

Необходимо следить за артериальным давлением и не допускать его повышения за 120/80 мм ртутного столба. Также важно нормализовать уровень холестерина в крови. Это прибавит к жизни два и один год соответственно, уточнил Гандельман. При этом врач добавил, что добиться результата можно только в комплексе и одно без другого работать не будет.

Ранее нутрициолог Магомедтагир Ибрагимов рассказал, что яблоки богаты пектином и растворимой клетчаткой, способной снизить уровень холестерина в крови. Также он добавил, что данный продукт содержит полифенолы — растительные соединения, снижающие риск воспалительных процессов в организме.