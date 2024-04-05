Врач рассказал, что делать при укусе клеща

Если человека укусил клещ, присосавшееся членистоногое необходимо вытащить как можно быстрее, посоветовал ведущий эксперт Роспотребнадзора эпидемиолог Михаил Лебедев. В разговоре с aif.ru он отметил, что риск передачи инфекции повышается, когда паразит долго контактирует с кровью человека.

Как уточнил эпидемиолог, вытаскивать клеща нужно медленно и аккуратно. Резкие движения могут привести к тому, что часть членистоногого останется в теле человека. Не стоит мазать нижнюю часть клеща маслом или ацетоном: если он погибнет, риск инфицирования усилится. Лучше всего воспользоваться специальной клещевой отверткой или ниткой. Если есть опасения, что достать паразита самостоятельно не получится, стоит обратиться в травмпункт.

Извлеченного клеща выбрасывать не надо. Его нужно поместить в плотно закрывающуюся емкость, например банку или пузырек. Мертвого паразита стоит убрать в герметичный пакет и в термос со льдом, отметил Лебедев. Клеща нужно отнести в лабораторию для комплексного обследования.

Эпидемиолог Евгений Артеменко ранее рассказал, что в апреле начнется сезон клещей, он продлится по сентябрь. По его словам, активная фаза в жизни членистоногих начинается, когда появляются первые проталины.