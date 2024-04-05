ВОЗ присвоила международное непатентованное наименование российскому препарату от болезни Бехтерева

ВОЗ присвоила российскому препарату BCD-180 международное непатентованное наименование сенипрутуг – об этом сообщается на сайте компании BIOCAD.

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Всемирная организация здравоохранения присвоила оригинальному препарату BCD-180, предназначенному для терапии рентгенологического аксиального спондилоартрита (р-аксСпА, болезнь Бехтерева), международное непатентованное наименование (МНН) сенипрутуг (seniprutug).

Сенипрутуг — первый в мире препарат на основе моноклональных антител, потенциально способствующий торможению и остановке иммуновоспалительного процесса с перспективами предотвращения прогрессирования р-аксСпА.

Инновационный препарат разработан биотехнологической компанией BIOCAD совместно с группой ученых РНИМУ им. Н. И. Пирогова под руководством доктора биологических наук, академика РАН Сергея Лукьянова. Механизм действия разработки уникален и не имеет аналогов в мире.

Разработка представляет собой эффекторное антитело против определенного участка Т-клеточного рецептора, который называется TRBV9. Это первое в мире терапевтическое антитело, связывающееся с сегментом TRBV9. Препарат приводит к точечному уничтожению только небольшой группы патогенных Т-лимфоцитов, ответственных за запуск масштабной иммунной реакции против собственных тканей, не затрагивая при этом другие клетки. В отличие от существующих опций терапии, действие лекарственного средства направлено на инициальный элемент механизма развития заболевания, а не на устранение проявлений иммунного воспаления.