Минздрав зарегистрировал препарат для лечения осложненных инфекций

Минздрав России зарегистрировал препарат Центра имени Гамалеи «Фтортиазинон», который предназначен для лечения бактериальных инфекций, возникших вследствие устойчивости организма к антибиотикам. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает ТАСС.

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Препарат будет выпускаться в форме таблеток. Его полностью разработали и произвели в Центре имени Гамалеи.

«Уникальная разработка российских ученых предназначена для лечения бактериальных инфекций, вызванных антибиотикорезистентными микроорганизмами», — уточнили в министерстве.

В Минздраве также указали на благоприятный профиль безопасности препарата при его оценке и его подтвержденную высокую эффективность. Подчеркивается, что «Фтортиазинон» эффективен против синегнойной палочки (Pseudomonas aeruginosa), кишечной палочки (Escherichia coli), бактерии клебсиеллы (Klebsiella pneumoniae) и не имеет аналогов в мире.

В феврале Минздрав зарегистрировал вакцину «Спутник V» с обновленным составом. По словам директора Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, это регистрация позволит начать испытания обновленного препарата на подростках, так как для них обновленный «Спутник Лайт» не был зарегистрирован.