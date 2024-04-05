Психиатр перечислила основные симптомы развития депрессии

Следует обратиться к врачу, если в течение двух недель у человека плохое настроение и мрачные мысли, нарушены сон и аппетит.

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Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала Виктория Читлова.

«При депрессии когда нужно обратиться к врачу: грустное настроение ежедневное, как минимум на протяжении двух недель, также не менее двух недель на ежедневной основе у человека может быть нарушен сон, он либо ухудшается, либо его становится больше — человек сонлив, вялый, разбит или усталый. У человека нарушается аппетит, он либо поправляется, либо худеет, он тяжелее думает, у него выпадают слова из памяти, забывает всё быстро. Не может сосредоточиться и выполнить обычные дела. У человека возникает апатия, безрадостность, нежелание что-либо делать, в голове крутятся без конца мрачные мысли, что либо мир плохой, либо я плохой. Всё это бесконечно крутится в голове у человека».

Депрессия — это биологически обусловленный синдром, как гастрит или язвенное заболевание желудка, имеющий под собой целый спектр изменений в тканях головного мозга, подчеркнула специалист. Причинами развития заболевания могут быть стрессовые ситуации, у человека может быть генетическая предрасположенность к депрессии, добавила Читлова.

Согласно опросу «Ренессанс Страхование», четверть россиян считают депрессию актуальной проблемой общества. Более трети в заболевание не верят, воспринимая его как проявление лени и капризов (38%). Серьёзно к этому относятся 28%. Актуальной, но переоценённой проблему депрессии и выгорания считают 34% опрошенных.