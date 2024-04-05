Кофе помогает в профилактике рака и болезни Альцгеймера

Кофе помогает в профилактике рака и Альцгеймера. Об этом Москве 24 рассказала главный гериатр департамента здравоохранения Москвы Надежда Рунихина.

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"Значимых ограничений по поводу кофе для пожилых людей нет. Они могут ежедневно употреблять одну-две порции", – отметила специалист.

Сам по себе этот напиток обладает большим количеством полезных свойств.

Кофе улучшает когнитивные функции. Входящий в его состав кофеин препятствует развитию Альцгеймера и Паркинсона. Также некоторые работы показывают, что этот напиток уменьшает риск появления ряда злокачественных образований. Надежда Рунихина главный гериатр департамента здравоохранения Москвы

В некоторых случаях после кофе у пожилых людей, чаще всего у женщин, может наблюдаться тахикардия, беспокойство, мышечный тремор и головокружение. Это связано со слишком большой для конкретного организма порцией кофеина. Если появилось недомогание, количество потребляемого напитка должно быть снижено, говорит эксперт.

Кроме того, для здоровья пожилых будут полезны различные соки, в особенности вишневый. Такие напитки содержат очень большое количество антиоксидантов.

"Это вещества, которые уменьшают воспаление и снижают окислительный стресс. Некоторые исследования показали благотворное влияние вишневого сока. Его употребление в течение 12 недель привело к небольшому снижению артериального давления, а также повышенного уровня холестерина. В конечном итоге это способствует снижению сердечно-сосудистой смертности", – подчеркнула гериатр. В соках черники, граната, клубники много полифенольных соединений, которые снижают оксидативный стресс. К тому же это прекрасный источник витаминов и микроэлементов. Например, витамина C и калия, который положительно влияет на состояние здоровья. Надежда Рунихина главный гериатр департамента здравоохранения Москвы

Эксперт посоветовала отдавать предпочтение домашним, а не магазинным сокам, поскольку в последних больше сахара. Также можно самостоятельно готовить морсы из ягод. Вместе с тем употребление алкоголя и сахаросодержащих газированных напитков, особенно когда речь идет о пожилом возрасте, необходимо ограничить.

"Сладкая газировка повышает риск развития избыточной массы тела, ожирения, инсулинорезистентности. И в конечном итоге формирования сахарного диабета. Есть данные о том, что эти напитки приводят к повреждению ткани печени. А в некоторых случаях способны вызвать формирование онкологических заболеваний", – предупредила Рунихина. При длительном употреблении алкоголя происходит значимое изменение со стороны сердечно-сосудистой системы. Прогрессируют атеросклероз, повреждение периферических сосудов. Алкоголь пагубно влияет на когнитивные функции. Он повреждает печень, повышает риск онкологических заболеваний. Надежда Рунихина главный гериатр департамента здравоохранения Москвы

Ранее россиянам рассказали о пользе от употребления кефира в пожилом возрасте. По словам доцента медицинского факультета Санкт-Петербургского университета и диетолога Андрея Бобровского, кисломолочные продукты содержат в себе белок, пробиотики, витамины и кальций. Последний особенно важен для возрастных граждан, которые страдают от потери плотности костей. Для профилактики дефицита кальция кисломолочные продукты стоит включать в рацион минимум 3–4 раза в неделю.