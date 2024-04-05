Инфекционист предупредил о редкой смертельной болезни, передающейся от клеща

Клещ в средней полосе России, в Сибири, на Дальнем Востоке в основном является переносчиком клещевого энцефалита и боррелиоза. Однако есть еще одна опасная болезнь, которые разносят ползучие. Об этом «ФедералПресс» рассказал вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев.

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«Одно из таких заболеваний – конго-крымская геморрагическая лихорадка. Это очень тяжелое заболевание с большим летальным исходом. Встречается в наших южных регионах, в Крыму», – отметил вирусолог.

По словам Малышева, симптоматику изначально сложно отличить от простуды. У человека после укуса наблюдается высокая температура, тошнота, головная боль. Врач призвал при появлении таких симптомов срочно обращаться к врачу, чтобы разобраться и поставить диагноз.

Напомним, для того чтобы избежать контакта с клещом, следует одеваться так, чтобы насекомое не добралось до кожного покрова. Рубашка с длинным рукавом и длинные брюки, заправленные в носки или обувь, – первое, о чем стоит позаботиться, сообщает Роспотребнадзор.