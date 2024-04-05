Назван простой способ, как  отличить аллергию от ОРВИ

Симптомы аллергии можно спутать с проявлениями ОРВИ, однако отличия заключаются в затяжном течении ринита, конъюнктивита, кашля и в отсутствии температуры.

"Симптомы аллергии порой можно спутать с проявлениями респираторных инфекций. Главные их отличия – это затяжное течение ринита, конъюнктивита, подкашливания и отсутствие температуры. Конечно, в основном пациенты уже предполагают и ждут начала своего периода обострения, но в последнее время стало отмечаться нарастание впервые выявленной сезонной аллергии", - сообщила РИА Новости врач аллерголог-иммунолог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Наталья Шевчук.

Как отметила врач, важно помнить, что существуют перекрестные аллергены, содержащиеся в продуктах. При аллергии, например, на пыльцу березы и ольхи стоит избегать употребления в пищу яблок, моркови, картофеля, томатов, вишни, сливы и других косточковых. Пыльца злаковых трав схожа с такими продуктами, как квас, пиво, арахис, кукуруза, бобовые, клубника, щавель, а сорных трав – с подсолнечным маслом, цикорием, бананом, чесноком, манго и рядом других продуктов.

Ранее «СП» писала, что президент Российского общества антивозрастной медицины, геронтолог Светлана Трофимова назвала тофу продуктом для долголетия.