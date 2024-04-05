В российские регионы поставят огромную партию вакцины от кори
Поставки вакцины "Вактривир", которая предназначена для профилактики кори, краснухи и паротита, в 2024 году ведутся в оперативном режиме.
Российские регионы, как ожидается, в ближайшее время получат еще 1,35 миллиона доз препарата.
С начала 2024 года и по 2 апреля уже отгрузили 473 тысяч доз противокоревой вакцины "Вактривир", следует из данных фармацевтического холдинга "Нацимбио".
"В течение месяца в регионы страны планируется отгрузить еще 1,35 млн доз препарата", – сообщают «Известия».
Ранее "СП" писала, что уровень средней продолжительности жизни в России в 2023-м составил 73,5 года, что превышает значения до пандемии коронавирусной инфекции.