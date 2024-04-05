Почему инсульт чаще всего случается весной и как его предотвратить

Инсульт может случиться практически с каждым человеком, независимо от возраста и генетики. По статистике последних лет, почти каждый второй случай инсульта в России и мире происходит у молодых людей - в возрасте 35-45 лет. О том, почему это происходит и есть ли взаимосвязь с погодой – порталу «Страсти» рассказал Евгений Далбаев, врач-невролог Центра молекулярной диагностики CMD Свердловский ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

© Passion.ru

Инсульт - это неотложное состояние, которое вызвано острым нарушением мозгового кровообращения. В норме кровь доставляет к тканям организма кислород и питательные вещества непрерывно. Но если по какой-то причине этого не происходит, то клетки и ткани испытывают кислородное голодание и начинают отмирать. Восстановление погибших клеток головного мозга невозможно. Вот почему при инсульте медицинскую помощь необходимо оказать как можно раньше.

Ученые выяснили, что чаще всего инсульты случаются в межсезонье, особенно весной. Это связано с резкими температурными скачками, сопровождающимися перепадами атмосферного давления. Под воздействием этих метеорологических меняется функционирование вазомоторных центров, которые отвечают за регуляцию кровообращения, что приводит к спазму сосудов, что может привести к инсульту. Проведенные исследования показали, что ярко выраженные погодные катаклизмы влияют на всех пациентов вне зависимости от пола и возраста.

А для больных, страдающих повышенным давлением и атеросклерозом такие дни остановятся настоящим испытанием. В этот же период повышается количество повторных инсультов.

К сожалению, метеорологические факторы контролю практически не поддаются. Поэтому особенно важно уделить внимание сопутствующим заболеваниям. Особенно важно следить за уровнем и колебаниями артериального давления. При этом не только повышение, но и резкое снижение давления при помощи препаратов является фактором риска инсульта. Роспотребнадзора

Также эксперт подчеркнул, что необходимо следить за работой сердца и возникновением аритмий. Неконтролируемая мерцательная аритмия сама по себе увеличивает риск инсульта в 5, а в некоторых случаях в 15 раз. В сочетании с погодными факторами аритмия может привести к непоправимым последствиям.

Если у вас ее обнаружили, лечиться нужно обязательно. В современной медицине широко используются специальные лекарства, разжижающие кровь и препятствующие появлению тромбов. Они снижают риск инсульта более чем на 60%. Роспотребнадзора

Кроме того, в любое время года необходимо активно двигаться и побольше гулять на свежем воздухе. Придерживайтесь сбалансированной диеты, богатой овощами и фруктами. Также необходимо помнить, что при головных болях, головокружении, обмороках, скачках давления, слабости в конечностях нужно срочно обращаться к врачу.