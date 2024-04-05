Эксперт развеяла ряд мифов о приеме витаминов

Собеседница ИА RuNews24 – преподаватель кафедры внутренних болезней медицинского факультета Университета «Синергия» Елена Кузнецова. Говоря о предубеждениях, связанных с витаминами, эксперт начала с самого популярного, а именно с того, что что все необходимые витамины можно найти в пище.

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«Безусловно, раньше так и было, но на сегодняшний день ввиду активного использования различных пестицидов, инсектицидов, а также загрязнения атмосферы, почвы обеднели и содержание витаминов уже не то, что раньше. Потребляя фрукты и овощи, выросшие в зонах, где идет избыточное использование вышеперечисленных токсичных веществ для борьбы с вредителями, человек также потребляет в той или иной мере эти вещества. Активное их потребление приводит к развитию хронических интоксикаций, которые не так быстро можно выявить с учетом их неспецифической симптоматики», — сказала специалист.

Кузнецова посоветовала при выборе овощей и фруктов полагаться на проверенных фермеров или уточнять наличие документов о нахождении их угодий в экологически чистом районе и использовании натуральных средств обработки.

Второй немаловажный момент, по мнению врача, – это усвоение поступивших витаминов. Этот аспект часто не учитывается пациентами, решившими самостоятельно подобрать себе комплекс.

«При наличии проблем с желудочно-кишечным трактом процессы расщепления, всасывания витаминов и вообще любых нутриентов будут затруднены. В таком случае неважно, насколько хорошая форма будет у выбранного витамина и будет ли он поступать из пищи или из баночки с таблетками. Ведь усваиваться это в любом случае не будет. Поэтому если вы заметили у себя признаки проблем с желудочно-кишечным трактом, сходите на прием к гастроэнтерологу, прежде чем приобретать очередную банку с витаминами», — рекомендует эксперт.

Наконец, серьезным вопросом является выбор формы витамина. Спикер отметила, что в настоящее время их количество поражает воображение. Важно смотреть не на яркую этикетку, а на состав и непосредственно форму, которая должна быть биодоступной.

«Так, например, витамин В12 лучше будет усваиваться в форме аденозилкобаламина/метилкобаламина или их комбинации, либо в комбинации с гидроксикобаламином. Если мы говорим о выборе витаминов С и Д, то однозначно следует отдать предпочтение липосомальной форме. Однако и тут есть нюансы. Поэтому выбор лучше доверить компетентному специалисту», — подчеркнула Елена Кузнецова.

Что же до того, что лучше выбрать отдельные витамины или комплекс, то тут медик порекомендовала в большинстве своем приобретать отдельные формы с учетом индивидуальных потребностей.