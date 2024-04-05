Связаны ли между собой мушки в глазах и отслойка сетчатки

Этот, казалось бы, безобидный симптом периодически появляется у тех, кто сильно перетруждается и недосыпает. Но есть случаи, когда мушки — признак того, что у глаз большие проблемы. Чем это опасно и что делать, если мушки стали появляться слишком часто, aif.ru рассказала врач-офтальмолог клинико-диагностического центра «Мединцентр» Светлана Демидова.

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Мушки и отслоение сетчатки

Одна из наиболее серьёзных причин появления мушек перед глазами — деструкция стекловидного тела, отслоение сетчатки. В этом случае в теле глазного яблока появляются включения, помутнения и уплотнения, которые тянут сетчатку, отметила врач.

Ещё при отслойке стекловидного тела и сетчатки в глазах бывают искры и вспышки. Плюс снижается острота зрения и появляется ощущение тумана.

Почему ещё в глазах появляются мушки

Также в числе основных причин появления мушек:

возраст и связанные с ним изменения. Стекловидное тело, например, с годами теряет свою упругость. переутомление и постоянный стресс. Если человек долго работает за компьютером или регулярно мало спит, у него могут временно появляться мушки. внутриглазное кровоизлияние. Оно развивается на фоне повреждения сосудов, обычно капилляров (самых мелких). Глаз из-за этого краснеет.

Мушки в глазах: что делать

Демидова объяснила, что часто появление мушек — это естественный процесс. Например, при стрессе или усталости.

Другое дело, когда такое явление внезапно, а мушек очень много. Ещё хуже — если одновременно частично пропадает зрение. В обоих случаях нужно срочно идти к врачу. Он проведёт комплексное обследование глаз, определит причину проблемы и назначит лечение.

О том, что поможет не допустить ухудшения зрения и болезней глаз, рассказали в этом материале. Свои советы дали специалисты Роспотребнадзора.