Связаны ли между собой мушки в глазах и отслойка сетчатки

Как связаны мушки в глазах и отслойка сетчатки? Неутешительный ответ врача
Этот, казалось бы, безобидный симптом периодически появляется у тех, кто сильно перетруждается и недосыпает. Но есть случаи, когда мушки — признак того, что у глаз большие проблемы. Чем это опасно и что делать, если мушки стали появляться слишком часто, aif.ru рассказала врач-офтальмолог клинико-диагностического центра «Мединцентр» Светлана Демидова.
Мушки и отслоение сетчатки
Одна из наиболее серьёзных причин появления мушек перед глазами — деструкция стекловидного тела, отслоение сетчатки. В этом случае в теле глазного яблока появляются включения, помутнения и уплотнения, которые тянут сетчатку, отметила врач.
Ещё при отслойке стекловидного тела и сетчатки в глазах бывают искры и вспышки. Плюс снижается острота зрения и появляется ощущение тумана.
Почему ещё в глазах появляются мушки
Также в числе основных причин появления мушек:
- возраст и связанные с ним изменения. Стекловидное тело, например, с годами теряет свою упругость.
- переутомление и постоянный стресс. Если человек долго работает за компьютером или регулярно мало спит, у него могут временно появляться мушки.
- внутриглазное кровоизлияние. Оно развивается на фоне повреждения сосудов, обычно капилляров (самых мелких). Глаз из-за этого краснеет.
Мушки в глазах: что делать
Демидова объяснила, что часто появление мушек — это естественный процесс. Например, при стрессе или усталости.
Другое дело, когда такое явление внезапно, а мушек очень много. Ещё хуже — если одновременно частично пропадает зрение. В обоих случаях нужно срочно идти к врачу. Он проведёт комплексное обследование глаз, определит причину проблемы и назначит лечение.
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