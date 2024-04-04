Кому нельзя прививаться от клеща и как себя обезопасить? Советы любителям гулять в лесу
Главная опасность клещей — инфекции, которые они переносят. Например, от тяжёлой формы клещевого энцефалита можно даже умереть. Есть только один способ защититься от него — вакцинация. Кому нужна прививка, а кому она противопоказана, рассказал эксперт Роспотребнадзора Михаил Лебедев.
Когда прививка от клещей обязательна
Прививка от вирусного клещевого энцефалита не входит в Национальный календарь вакцинации. Плановую вакцинацию делают только жителям регионов, где больше всего случаев заболевания. Их список утверждён Федеральным медико-биологическим агентством.
Москва к таким регионам не относится, в Подмосковье эндемичными признали только Дмитровский и Талдомский районы. Зато в Новгородской, Ленинградской, Вологодской, Калининградской, Псковской и ряде других областей опасность есть.
Прививка от клещевого энцефалита вам точно нужна, если вы собираетесь ехать в один из опасных регионов, сказал врач-эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.
Прививка от клещей: противопоказания
У вакцинации от вирусного клещевого энцефалита есть противопоказания:
- любые лихорадочные состояния;
- пищевая аллергия (особенно на яйца);
- бронхиальная астма;
- сахарный диабет;
- наследственные, прогрессирующие заболевания нервной системы;
- эпилепсия с частыми припадками;
- коллагенозы (заболевания соединительной ткани);
- хронические заболевания печени и почек;
- хроническая сердечная недостаточность;
- нарушение мозгового кровообращения;
- болезни крови;
- злокачественные новообразования;
- тиреотоксикоз (повышенное содержание в крови гормонов щитовидной железы);
- беременность.
Как делают прививку от клещей
Есть два способа привиться от клещевого энцефалита:
- обычный — прививку делают двукратно, перерыв между дозами составляет от одного до трёх месяцев:
- экспресс — две прививки с интервалом в две недели, но курс должен завершиться не позднее чем за две недели до выезда в неблагополучный регион.
Ревакцинацию делают через год, а потом — каждые три года.
Как защититься от укусов клещей
Лучшее лечение вирусного клещевого энцефалита — это профилактика, рассказывала «Секрету» аллерголог-иммунолог Дарья Егоршина.
Вот что надо делать, чтобы не заболеть:
- максимально избегать мест обитания клещей;
- использовать репелленты, которые действуют на клещей;
- на прогулки в парках и по лесу надевать одежду с длинными рукавами, штанинами;
- после отдыха на природе тщательно осматривать себя, детей и животных, чтобы на теле не было клещей;
- принимать ванну или душ после прогулки.
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