Кому нельзя прививаться от клеща и как себя обезопасить

Главная опасность клещей — инфекции, которые они переносят. Например, от тяжёлой формы клещевого энцефалита можно даже умереть. Есть только один способ защититься от него — вакцинация. Кому нужна прививка, а кому она противопоказана, рассказал эксперт Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

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Когда прививка от клещей обязательна

Прививка от вирусного клещевого энцефалита не входит в Национальный календарь вакцинации. Плановую вакцинацию делают только жителям регионов, где больше всего случаев заболевания. Их список утверждён Федеральным медико-биологическим агентством.

Москва к таким регионам не относится, в Подмосковье эндемичными признали только Дмитровский и Талдомский районы. Зато в Новгородской, Ленинградской, Вологодской, Калининградской, Псковской и ряде других областей опасность есть.

Прививка от клещевого энцефалита вам точно нужна, если вы собираетесь ехать в один из опасных регионов, сказал врач-эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

Прививка от клещей: противопоказания

У вакцинации от вирусного клещевого энцефалита есть противопоказания:

любые лихорадочные состояния;

пищевая аллергия (особенно на яйца);

бронхиальная астма;

сахарный диабет;

наследственные, прогрессирующие заболевания нервной системы;

эпилепсия с частыми припадками;

коллагенозы (заболевания соединительной ткани);

хронические заболевания печени и почек;

хроническая сердечная недостаточность;

нарушение мозгового кровообращения;

болезни крови;

злокачественные новообразования;

тиреотоксикоз (повышенное содержание в крови гормонов щитовидной железы);

беременность.

Как делают прививку от клещей

Есть два способа привиться от клещевого энцефалита:

обычный — прививку делают двукратно, перерыв между дозами составляет от одного до трёх месяцев:

экспресс — две прививки с интервалом в две недели, но курс должен завершиться не позднее чем за две недели до выезда в неблагополучный регион.

Ревакцинацию делают через год, а потом — каждые три года.

Как защититься от укусов клещей

Лучшее лечение вирусного клещевого энцефалита — это профилактика, рассказывала «Секрету» аллерголог-иммунолог Дарья Егоршина.

Вот что надо делать, чтобы не заболеть:

максимально избегать мест обитания клещей;

использовать репелленты, которые действуют на клещей;

на прогулки в парках и по лесу надевать одежду с длинными рукавами, штанинами;

после отдыха на природе тщательно осматривать себя, детей и животных, чтобы на теле не было клещей;

принимать ванну или душ после прогулки.

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