Роспотребнадзор назвал варианты появления «болезни Х»

"Болезнь Х" может быть старым вирусом, который мутировал и приобрел новые свойства, либо вирусом, который перешел от животного к человеку, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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По ее словам, "болезнь Х" также может относиться к новым инфекциям или вирусам, преодолевшим межвидовой барьер. "В первую очередь мы должны его тестировать", – сообщила глава ведомства телеканалу НТВ.

Попова отметила, что в Роспотребнадзоре сейчас просчитывают различные сценарии возникновения заболевания. Для этого работает система референс-центров, биологического надзора и мобильные лаборатории.

Ранее закон об ответственности за провоз в РФ патогенов внесли в ГД. Гражданам будет грозить лишение свободы на срок до 12 лет за провоз вирусов, микроорганизмов, токсинов и биоагентов, полученных в результате генетических манипуляций и биосинтеза.