Врач: поджаристая корочка на шашлыке провоцирует серьезные заболевания

Корочка, образующаяся при жарке шашлыка, может спровоцировать развитие злокачественных опухолей. Об этом рассказала врач общей практики Мария Беляева.

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По ее словам, подгоревшую корочку с мяса обязательно стоит убирать, поскольку в ней могут содержаться канцерогены, которые и являются одной из причин появления новообразований.

При этом Беляева отметила, что и недожаренный шашлык может быть опасным для людей из-за яиц паразитов мясе. Кроме того, в маринованном шашлыке содержится большое количество жира, что может спровоцировать обострение хронических заболеваний — язвы или гастрита.

Само по себе мясо является довольно тяжелой пищей для организма. В связи с этим эксперт порекомендовала включить в свой рацион нежирное и более легкое мясо, например, курицу или рыбу, передает портал «Подмосковье сегодня».

В свою очередь врач-терапевт Людмила Фролова подтвердила, что регулярное потребление продуктов, содержащих канцерогены и химические добавки, может спровоцировать онкологию. Риск развития рака, обратила внимание эксперт, вызывает поедание переработанных мясных изделий — колбас и сосисок.