Врач рассказал, как снять боль в шейном отделе

Для профилактики болей в шее полезно выполнять как короткие разминки для шеи и спины каждый час, однако запрокидывание головы назад несмотря на расслабляющий эффект может быть опасными для позвоночника, рассказала «Газете.Ru» врач ЛФК медицинской компании СберЗдоровье Римма Данилова.

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«Любые упражнения стоит начинать с небольшой амплитуды и желательно вне обострения болей. Предпочтительны медленные, плавные движения — это снизит риск усиления спазма мышц, соответственно, поможет избежать усиления болей. Не рекомендуется выполнять упражнения с переразгибанием, например, с запрокидыванием головы назад, так как это чревато возникновением нестабильности в позвоночнике», – объяснила Данилова.

Нестабильность позвонков — это излишняя подвижность позвонков в определенном участке позвоночника, приводящая к раздражению нервов, и, следовательно, к боли. При возникновении нестабильности также повышается тонус шейных мышц, они быстро перенапрягаются и устают.

По словам специалиста, эффективными в данном случае будет, например, упражнение на шейно-грудной отдел позвоночника, когда человек аккуратно выполняет растяжку грудных мышц в дверном проеме, у стены или в углу комнаты.

«Также можно прокатить специальным шариком или кулачком по грудным мышцам и мышцам вдоль позвоночника в грудном отделе. Во втором случае раскатываем шарик, прижимая его к стене спиной. Такие приемы можно выполнять по 2-3 раза в день в течение 3-5 минут на каждую сторону. Такие разминки снижают риск развития застойных явлений, которые возникают в ответ на длительное статическое напряжение мышц, а занятия от 20-30 минут, несколько раз в неделю, помогут предотвратить развитие костно-мышечных изменений в долгосрочной перспективе», — рассказала специалист.

Также эффективными будут упражнения с поворотом корпуса в стороны, поднятием рук, плавными поворотами головы влево-вправо. Выполнять упражнения лучше не по одному, а в комплексе.