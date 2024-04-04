Можно ли не заметить перелом на рентгене

Рентген — первое исследование, на которое врач отправляет при подозрении на повреждение и переломы костей и суставов. Тем не менее оно не всегда оказывается информативным, объяснил травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук Иван Кучеев.

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Как не проморгать проблему, специалист рассказал «Доктору Питеру».

Может ли рентген не показать перелом

По словам врача, на снимке видны не все переломы. А некоторые другие можно просто не заметить — например, если нет смещения отломков или если это снимок костей пожилого человека с выраженным остеопорозом.

Но это не значит, что выхода нет. Диагноз ставят не только на основании проведённой рентгенографии, рассказал заведующий травматолого-ортопедическим отделением Госпиталя для ветеранов войн Иван Кучеев.

Во-первых, сперва специалист сам осматривает повреждённое место. Во-вторых, кроме рентгена существуют и другие аппаратные способы исследования.

К примеру, перелом без смещения виден на компьютерной томографии (КТ). Её назначают, если рентген перелом не определил, но врач всё же сомневается.

Ещё одна причина, почему на рентгене не виден перелом, — качество самого аппарата. Но на практике такое встречается редко, ведь в клиниках стоят современные аппараты с очень высокой степенью разрешения, отметил Кучеев.

Признаки перелома

По словам травматолога, главное, что говорит о том, что у вас перелом, — это выраженный отёк и боль.

Также явный признак перелома — хруст. Он появляется вследствие того, что один отломок трётся о другой.

А ещё бывает, что повреждённая часть тела укорачивается.

Почему не срастается перелом

Проблем человеку, которому приходится ходить с гипсом, по словам травматолога-ортопеда «СМ-Клиники» Олега Исаева, добавляют:

заболевания: сосудов ног, остеопороз, сахарный диабет; курение; несоблюдение двигательного режима и рекомендаций врачей; неправильно поставленный гипс.

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