Онколог назвал один общий симптом двух агрессивных видов рака

Недомогание сразу после еды, особенно, если вы ели привычную домашнюю пищу, является важным сигналом организма. Онколог и хирург Иван Карасев объяснил, как не пропустить опасное заболевание.

В своем Telegram-канале врач перечислил возможные симптомы рака желудка. Два из них могут проявляться после еды. Это постоянная тошнота и ощущение тяжести в животе.

Требует обращения к врачу и боль в области желудка, не связанная с приемом пищи. Кроме того, жалобы на такой симптом встречаются и среди пациентов с раком кишечника. Записаться на прием к специалисту стоит как можно быстрее, если при этом отмечается снижение веса без видимых причин.

"Рак желудка и колоректальный рак являются грозными заболеваниями с высокой смертностью в первый год после постановки диагноза", - предупредил врач.

Практика показывает, что раннее выявление недугов определяет успешность лечения.

Ранее зарубежные медики указали на общий симптом рака поджелудочной железы, кишечника, яичников. Речь идет о вздутии живота, которое часто сопровождается другими проявлениями, вызывающими дискомфорт.

Специалисты уточнили, что речь идет о "постоянном вздутии живота". Симптом может "уходить", однако "всегда возвращается". Если проблема не решается в течение трех недель, не помогло изменение рациона, то медлить с обращением к медикам также не стоит.