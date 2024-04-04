Весной обостряются проблемы с ЖКТ (гастрит, симптомы язвы желудка), психические заболевания, а также вероятны аллергические реакции, рассказала NEWS.ru терапевт Анастасия Тимощенко. Она отметила: в это время года человеческий организм подвержен ОРВИ на фоне ослабленного иммунитета.

Проблемы с ЖКТ — функциональная диспепсия, гастриты, язвенная болезнь. Психические заболевания, так как ранняя весна, как правило, ассоциируется со сниженным фоном настроения, эмоциональной лабильностью, особенно у лиц с тревожным складом личности или в случае ранее диагностированных депрессивных расстройств, — добавила медик.

По ее словам, частые аллергические реакции весной объясняются повышенной концентрацией в воздухе пыли, пыльцы деревьев и первоцветов. Эксперт подчеркнула, что обостриться может бронхиальная астма.

Снижение иммунитета на фоне авитаминоза, перепада температур приводит к повышенной подверженности ОРВИ. Обострение дерматологических состояний, в частности атопических дерматитов, а также заболеваний, ассоциированных с возникающими гормональными нарушениями. Хронические урологические заболевания на фоне переохлаждения, — подытожила Тимощенко.

Ранее Тимощенко рассказала NEWS.ru, что горчичники категорически противопоказаны при индивидуальной непереносимости. Терапевт отметила, что средство также нельзя использовать при повреждениях кожи.