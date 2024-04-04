Врач предупредил, что рак может не иметь явных симптомов
«Тихий рак» — это онкологическое заболевание, у которого нет заметных симптомов. При этом некоторые разновидности рака могут оставаться в спячке в течение многих лет или даже десятилетий.
Некоторые виды рака простаты, молочной железы и щитовидной железы часто развиваются медленно, без явных симптомов. Также они могут распространяться на другие органы.
В любом случае обнаружить рак важно на ранней стадии. Однако при «тихом раке» это может оказаться непростой задачей.
Некоторые симптомы рака можно легко принять за доброкачественные заболевания или даже проигнорировать. Среди них — сильная усталость, необъяснимая потеря веса и постоянная боль.
К счастью, во многих странах есть скрининговые тесты на такие заболевания, как рак груди или толстой кишки. При этом ключевой фактор успешного лечения рака — выявление его на ранней стадии.
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