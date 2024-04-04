Врач предупредил, что рак может не иметь явных симптомов

«Тихий рак» — это онкологическое заболевание, у которого нет заметных симптомов. При этом некоторые разновидности рака могут оставаться в спячке в течение многих лет или даже десятилетий.

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Некоторые виды рака простаты, молочной железы и щитовидной железы часто развиваются медленно, без явных симптомов. Также они могут распространяться на другие органы.

В любом случае обнаружить рак важно на ранней стадии. Однако при «тихом раке» это может оказаться непростой задачей.

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Некоторые симптомы рака можно легко принять за доброкачественные заболевания или даже проигнорировать. Среди них — сильная усталость, необъяснимая потеря веса и постоянная боль.

К счастью, во многих странах есть скрининговые тесты на такие заболевания, как рак груди или толстой кишки. При этом ключевой фактор успешного лечения рака — выявление его на ранней стадии.

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