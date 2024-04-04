Педиатр предостерегла от лечения насморка перекисью водорода

Несмотря на то, что раньше врачи использовали перекись водорода не только для обеззараживания ран, но и для лечения насморка, сегодня этот метод считается опасным. Об этом в разговоре с «Газетой.ру» рассказала педиатр Европейского Медицинского Центра Наталья Лопушанская.

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Врач напомнила, что перекись водорода – это антисептик. При его соприкосновении со слизистой или поврежденной кожей высвобождается активный кислород, уничтожаются бактерии.

Остатки лекарства легко устранить с кожи, но если речь идет о слизи стой носа, сделать это затруднительно. Особенно, если речь идет о детях.

«Попадание этого вещества в дыхательные пути с током воздуха может привести к неприятным последствиям: малыш может закашляться и даже начать задыхаться», – сообщила Наталья Лопушанская.

Поэтому врач подчеркнула, что перекись водорода стоит использовать только по назначению и для остановки носового кровотечения. Для этого слизистую носа надо обработать ватной палочкой, смоченной в препарате.