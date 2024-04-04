Стал известен общий симптом рака желудка и колоректального рака

Врач рассказал, что оба вида рака являются агрессивными и требуют немедленного лечения.

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По словам хирурга-онколога Ивана Карасева, рак желудка и колоректальный рак являются одними из самых агрессивных видов рака. Однако на начальной стадии они протекают бессимптомно. Нередко первые проявления болезни связывают с неправильным питанием и другими факторами, которые не несут такой серьезной угрозы.

Чтобы не пропустить начало болезни, врачи советуют обращать внимание на свое самочувствие. Так, по словам Карасева, есть симптомы, характерные как для рака желудка, так и колоректального рака.

В частности, это недомогание, тошнота и тяжесть в животе после приема привычной пищи.

«Рак желудка и колоректальный рак являются грозными заболеваниями с высокой смертностью в первый год после постановки диагноза», - предупредил врач.

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