Врач Захарова: сахарный диабет повышает риск появления перхоти

Сахарный диабет и иммунодефицит повышают риск появления у человека перхоти. Об этом Москве 24 рассказала врач-дерматовенеролог Московского центра дерматовенерологии и косметологии Анна Захарова. Перхоть – это любое сильное шелушение кожи головы, которое может быть вызвано разными причинами. Она не является заразной и не передается от человека к другим людям. "Появление перхоти может быть связано с повышенной выработкой сальными железами кожи головы себума (кожного сала). Также с изменением его состава. Кроме того, с нарушением защитного барьера кожи головы и избыточным размножением дрожжевого грибка рода Malassezia на ней", – объясняет Захарова. Вместе с тем к факторам, предрасполагающим к появлению перхоти, эксперт отнесла хронические стрессы и изменение гормонального фона. Кроме того, погрешности в питании и неправильный уход за кожей головы. Например, чрезмерное ее мытье, частое расчесывание и использование некоторых косметических продуктов. В частности, неверно подобранных очищающих средств. Также вклад вносят генетическая предрасположенность и пол человека. Мужчины чаще, чем женщины, страдают от перхоти, обратила внимание Захарова. При ее появлении рекомендуется обратиться к дерматологу. Врач поставит точный диагноз и назначит лечение, которое напрямую зависит от причины проблемы. До похода к специалисту стоит минимизировать факторы риска. "То есть научиться справляться со стрессом, добавить в рацион фрукты и пищу, богатую цинком, витаминами группы В, а также уменьшить потребление красного мяса, сахара и обработанных продуктов", – перечисляет эксперт. Вместе с тем специалист призвала не пытаться избавиться от перхоти народными методами, поскольку их эффективность клинически не доказана. Ранее россиян предупредили о рисках, связанных с мытьем головы один раз в месяц. По словам врача-дерматовенеролога, трихолога Юлии Нагайцевой, в результате скопления излишков кожного сала для патогенных бактерий появляется питательная среда. Это может привести к образованию гнойничковых поражений и даже выпадению волос.