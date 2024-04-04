Чем грозит откладывание беременности на потом

Откладывание зачатия ребенка на потом – одна из главных причин бесплодия у женщин в России. Главный специалист Минздрава по репродуктивному здоровью Наталия Долгушина рассказала, почему не стоит слишком сильно тянуть с беременностью.

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«Основным направлением в сохранении репродуктивного здоровья нации является развитие профилактической медицины и переход от лечения заболеваний к их профилактике. Также важно своевременное выявление и лечение заболеваний, оказывающих влияние на репродуктивное здоровье», – передают «Известия» слова репродуктолога.

Врачи ставят диагноз «бесплодие» женщинам до 35 лет, когда тем не удается зачать ребенка при регулярных попытках на протяжении года. А если пациентка старше, то этот срок снижается до полугода. В настоящее время в РФ такой диагноз имеют 140 тысяч женщин и 20 тысяч мужчин.

По словам Наталии Долгушиной, первичное бесплодие бывает только у 4 % пациентов, а в остальных случаях – вторичное. Данные медцентра «Он Клиник» говорят о том, что в России 17–24 % бесплодных браков.