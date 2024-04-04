Болезнь Паркинсона повышает риск меланомы в четыре раза

Есть и обратная зависимость: у страдающих меланомой возрастает вероятность развития болезни Паркинсона. Почему так происходит, пока неизвестно, но по одной из версий оба недуга появляются по одним и тем же причинам: плохой экологии, генетических и иммунологические нарушений. Врач — невролог-паркинсонолог Надежда Дудченко объяснила, как пожилым людям с болезнью Паркинсона защитить себя весной и летом.

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Врач посоветовала пациентам с болезнью Паркинсона принимать профилактические меры, особенно весной и летом, когда солнечных дней становится больше. Вот какие рекомендации она дала в беседе с «Известиями»:

Избегайте продолжительного пребывания на открытом солнце. Используйте кремы для защиты кожи от ультрафиолета и носите солнцезащитные очки. Носите одежду с длинным рукавом. Регулярно проходите скрининг на меланому у дерматолога. Выбирайте для отдыха регионы с умеренным климатом.

В марте стало известно, что в России запатентовали препарат от болезни Паркинсона. Учёные из Санкт-Петербурга нашли способ лечить этот недуг на ранних стадиях. Подробности — здесь.