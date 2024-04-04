Как колбаса способствует развитию рака

Любые колбасные изделия содействуют развитию рака кишечника, а все из-за их «адского» состава. Чем может обернуться каждодневное употребление колбасы, рассказал автор и ведущий программы «Живая еда» Сергей Малоземов.

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В состав любых колбасных изделий входит нитритная соль. Она предотвращает развитие бактерий ботулизма, но также соль вызывает интоксикацию при чрезмерном употреблении.

«Это доказанный канцероген, даже в самом приятном и вкусном виде. Если вы регулярно едите колбасу, бекон и так далее, вы вредите своему здоровью тем, что повышаете риск рака толстого кишечника. Здесь выявлена совершенно четкая связь. По данным международных организаций, каждые 50 граммов таких продуктов в сутки на 18 % повышают риск рака толстого кишечника», – подчеркнул в интервью радио Sputnik автор и ведущий программы «Живая еда» Сергей Малоземов.

Белком колбаса не богата, а вот жиров и углеводов в ней предостаточно. Навсегда отказываться от любимых сосисок или бекона не стоит, просто уменьшите количество потребления.

«Лично мой выбор – сокращать употребление колбасных продуктов и есть их не в повседневном режиме, а как деликатес, на праздник, изредка», – заключил Сергей Малоземов.

Онколог Майкл Чиккини рассказал, какой симптом указывает на развитие рака кишечника. Кровь в стуле и боли в животе – лишь самые распространенные признаки онкологии, но есть и другие симптомы, при которых стоит обращаться к врачу.