Как избежать сахарного диабета

Важно, чтобы это стало частью вашего образа жизни. По словам специалиста, недостаток сна способствует повышению уровня сахара в крови. Что ещё поможет защититься от сахарного диабета, врач-эндокринолог Антонина Гуреева рассказала в беседе с «Правдой.ру». Все рекомендации полезны для организма в целом.

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Профилактика диабета

Следить за весом. Индекс массы тела (ИМТ) не должен быть выше 25. В случае превышения этой отметки сильно возрастает риск диабета 2-го типа.

Быть физически активным. Каждый день нужно заниматься минимум 30 минут. При этом на пользу пойдёт каждый шаг: ходите во время разговора по телефону, дома выбирайте лестницу вместо лифта, ездите на работу на велосипеде.

Правильно питаться. Лучше всего — средиземноморская диета. Она нейтрализует нарушения в метаболизме сахара и жиров. Ешьте побольше фруктов, овощей и цельнозерновых продуктов. А вот соли и сахара в рационе должно быть минимум.

Пить кофе. По словам Гуреевой, он оказывает защитное действие и тем самым снижает риск развития диабета.

Высыпаться. В целом полезнее всего спать с 23:00 до 7:00–8:00.

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