Как избежать сахарного диабета? Врач назвала простые правила
Важно, чтобы это стало частью вашего образа жизни. По словам специалиста, недостаток сна способствует повышению уровня сахара в крови. Что ещё поможет защититься от сахарного диабета, врач-эндокринолог Антонина Гуреева рассказала в беседе с «Правдой.ру». Все рекомендации полезны для организма в целом.
Профилактика диабета
Следить за весом. Индекс массы тела (ИМТ) не должен быть выше 25. В случае превышения этой отметки сильно возрастает риск диабета 2-го типа.
Быть физически активным. Каждый день нужно заниматься минимум 30 минут. При этом на пользу пойдёт каждый шаг: ходите во время разговора по телефону, дома выбирайте лестницу вместо лифта, ездите на работу на велосипеде.
Правильно питаться. Лучше всего — средиземноморская диета. Она нейтрализует нарушения в метаболизме сахара и жиров. Ешьте побольше фруктов, овощей и цельнозерновых продуктов. А вот соли и сахара в рационе должно быть минимум.
Пить кофе. По словам Гуреевой, он оказывает защитное действие и тем самым снижает риск развития диабета.
Высыпаться. В целом полезнее всего спать с 23:00 до 7:00–8:00.
Что такое диабет и каким он бывает. Объясняем простыми словами
Симптомы сахарного диабета
По словам акушера-гинеколога Екатерины Волковой, диабет проявляется так:
- учащённое мочеиспускание; жажда;
- чересчур хороший аппетит и тяга к сладкому;
- потемнение кожи на шее, в подмышках, на локтях и коленях;
- плохо заживающие ранки.
- резкая потеря веса (признак диабета 1-го типа);
- набор веса (бывает при диабете 2-го типа).